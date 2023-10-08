منظمة: حصيلة ضحايا النزاع في السودان تتجاوز تسعة آلاف قتيل

القاهرة - بوابة الوسط

أوقع هجوم شنته قوات الدعم السريع على جبل أولياء جنوب الخرطوم ما لا يقل عن 10 قتلى السبت، وفق ما أفاد نشطاء فيما تجاوزت حصيلة النزاع المستمر منذ ستة أشهر في السودان تسعة آلاف قتيل.

وأفادت «لجنة المقاومة» المحلية بسقوط قنابل داخل منازل المدنيين في البلدة الصغيرة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب الخرطوم، بحسب «فرانس برس».

و«لجان المقاومة» هي واحدة من العديد من المجموعات في أنحاء السودان التي اعتادت تنظيم تظاهرات مؤيدة للديمقراطية. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، تساعد اللجان المواطنين المحاصرين بسبب المعارك.

قذائف مدفعية ثقيلة

وأفادت «لجنة المقاومة» في جبل أولياء بأن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف مدفعية ثقيلة على البلدة، في أحدث هجوم لها على مناطق كانت في السابق بمنأى من القتال.

وتدور الحرب أساسًا في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب) بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقّب حميدتي.

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من جهتها، قالت منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع بيانات النزاعات وأحداثها، إنه بحلول أكتوبر جرى تسجيل «أكثر من 9000 حالة قتل» في السودان، مؤكدة أن تقديراتها متحفّظة.

نزوح 4.3 مليون شخص داخل السودان

وأدى القتال إلى نزوح ما يقرب من 4.3 مليون شخص داخل السودان، بالإضافة إلى حوالي 1.2 مليون آخرين فروا عبر الحدود.

في الأسابيع الأخيرة، امتدت أعمال العنف أيضًا إلى الجنوب، ما يهدد الوضع الهش لأكثر من 366 ألف سوداني لجأوا إلى ولاية الجزيرة جنوب العاصمة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع أقامت نقاط تفتيش على طول الطريق بين الخرطوم وود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، على بُعد 200 كيلومتر جنوب الخرطوم.

ولم تشهد الخرطوم حيث لا يزال ملايين الأشخاص محاصرين، يومًا واحدًا من الهدوء منذ بدء النزاع. وتحدث شهود عيان في شمال المدينة السبت مرة أخرى عن وقوع ضربات مدفعية وقتال في الشوارع.