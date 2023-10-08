الأونروا: 20 ألفا و300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس المنظمة في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن 20 ألفا و300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس «الأونروا» في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أمس.

وأضاف أبو حسنة، اليوم الأحد، أن 44 مدرسة تابعة للأونروا، منها 28 مدرسة مجهزة للإيواء استقبلت النازحين من مختلف محافظات قطاع غزة باستثناء خان يونس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

313 «شهيدا» منذ بدء العدوان

وأشار إلى أن أعداد النازحين تركزت في شمال قطاع غزة والحدود الشرقية وجنوب القطاع، متوقعا زيادة أعدادهم خلال الساعات المقبلة.

- وزارة الصحة الفلسطينية: 313 شهيدا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أمس، إلى 313 «شهيدا»، و1990 مصابا بجروح متفاوتة.