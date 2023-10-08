فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث وقف العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت السلطة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في مختلف المناطق خاصة في غزة.

وقال قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه قدم الطلب اليوم، بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية، حيث يستهدف طلب عقد الاجتماع، مساءلة مرتكبي العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

عدوان إسرائيلي مستمر

وأضاف السفير العكلوك لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين على مدار الأيام الماضية، بحماية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلي على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.

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يأتي ذلك فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» أمس السبت، للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المناطق الفلسطينية والاقتحامات الدائمة للمسجد الأقصى.