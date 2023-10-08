شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصدر أمني مصري، مقتل سائحين إسرائيليين بعد إطلاق فرد أمن مصري، النار على فوج سياحي بالإسكندرية، من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي.

وقال مصدر أمني، بأنه أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية في الإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، ما أسفر عن وفاة اثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر، وفق قناة الإخبارية المصرية.

يأتي ذلك في خضم استمرار عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية،أمس السبت، في غلاف غزة.