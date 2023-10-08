الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ قصف مدفعي باتّجاه جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ قصفا مدفعيا على جنوب لبنان ردا على إطلاق نار من المنطقة، وفق بيان صدر قبل الساعة 07,30 (04,30 ت غ) بقليل.

وجاء في البيان أن «المدفعية الإسرائيلية تقصف المنطقة في لبنان التي جاء منها إطلاق نار»، من دون توضيح طبيعة الهجوم، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه أطلق «أعداداً كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة» على مواقع إسرائيلية في منطقة حدودية متنازع عليها.

وقال في بيان: «المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجمت ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة»، مضيفا أن ذلك القصف الذي استهدف «إسرائيل» يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.