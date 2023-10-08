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حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 08:23 صباحا
حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. (الإنترنت)
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه أطلق «أعداداً كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة» على مواقع إسرائيلية في منطقة حدودية متنازع عليها. 

وقال في بيان: «المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجمت ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة»، حسب وكالة «فرانس برس».وأضاف أن ذلك القصف الذي استهدف «إسرائيل» يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

عدوان إسرائيلي
في المقابل، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة عبر طائرة مسيرة، حسبما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي.

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السبت، نفذ مقاتلون فلسطينيون عملية عسكرية بالمظلات من البر والبحر في الأراضى المحتلة بمحيط قطاع غزة، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين. واعترف جيش الاحتلال بسيطرة هؤلاء المقاتلين على تلك المناطق، معلنا بدء عملية عدوانية ضدهم.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال بدء ما أسماها عملية «السيوف الحديدية» للعدوان على غزة؛ إذ قصفت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة، وشوهد تصاعد الدخان الكثيف مع انهيار الأبراج بالكامل.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: «مستشفيات قطاع غزة سجلت دخول 160 شهيدا منذ صباح اليوم». بينما أعلن جيش الاحتلال، السبت، مقتل «أكثر من 200 شخص» إثر عملية «طوفان الأقصى».

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