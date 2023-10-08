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بلينكن يبحث مع سامح شكري «وقف فوري» لعملية حماس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 01:28 صباحا
بلينكن يبحث مع سامح شكري «وقف فوري» لعملية حماس
صورة مركبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، (يمين)، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، محادثات مع نظيره المصري، سامح شكري، على أمل أن تساعد مصر في وضع حد للعملية التي تشنها حركة حماس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد بلينكن خلال مكالمة مع شكري على «ضرورة التوصل إلى وقف فوري للهجوم المروع الذي يشنه إرهابيو حماس ضد إسرائيل»، حسب ما قال الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

حماس تطلق «طوفان الأقصى» ردًا على الاقتحامات الإسرائيلية
وأطلقت كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، صباح السبت، عملية «طوفان الأقصى»، ردًا على الحملات العسكرية الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى خلال الأشهر الأخيرة.

وتسلل مقاتلون فلسطينيون بالمظلات من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، واعترف جيش الاحتلال بسيطرة هؤلاء المقاتلين على تلك المناطق، معلنًا بدء عملية برية ضدهم.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، بدء عملية «السيوف الحديدية» للعدوان على غزة؛ إذ قصفت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة، وشوهد تصاعد الدخان الكثيف مع انهيار الأبراج بالكامل. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن «مستشفيات قطاع غزة سجلت دخول 160 شهيدًا»، منذ صباح اليوم. وأعلن جيش الاحتلال، السبت، مقتل «أكثر من 200 شخص» في عملية «طوفان الأقصى».

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