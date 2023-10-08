واشنطن: من المبكر جدا القول إذا كانت إيران متورطة مباشرة في عملية حماس

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، السبت، إن «من المبكر جدا» القول إذا كانت إيران «متورطة مباشرة» في العملية التي تشنها حماس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا «أي مؤشر» في هذا الاتجاه.

لكن المسؤول أضاف لوكالة «فرانس برس» أنه «ليس هناك شك» في أن حماس «ممولة ومجهزة ومسلحة» من جانب نظام طهران.

حماس تطلق «طوفان الأقصى» ردًا على الاقتحامات الإسرائيلية

وأطلقت كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، صباح السبت، عملية «طوفان الأقصى»، ردًا على الحملات العسكرية الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى خلال الأشهر الأخيرة.

وتسلل مقاتلون فلسطينيون بالمظلات من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، واعترف جيش الاحتلال بسيطرة هؤلاء المقاتلين على تلك المناطق، معلنًا بدء عملية برية ضدهم.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، بدء عملية «السيوف الحديدية» للعدوان على غزة؛ إذ قصفت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة، وشوهد تصاعد الدخان الكثيف مع انهيار الأبراج بالكامل. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن «مستشفيات قطاع غزة سجلت دخول 160 شهيدًا»، منذ صباح اليوم. وأعلن جيش الاحتلال، السبت، مقتل «أكثر من 200 شخص» في عملية «طوفان الأقصى».