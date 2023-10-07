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«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 08:50 مساء
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة غزة. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، ليل السبت، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 232 شهيدًا وإصابة نحو 1700 بجروح، جراء التصعيد الذي أعقب عملية عسكرية نفذتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي والذي ردّ بغارات جوية عنيفة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن «إجمالي ما وصل الى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 شهيدًا و1697 جريحًا بإصابات مختلفة»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، السبت، قطع إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس ضد الاحتلال وخلّف مئات القتلى والجرحى. وقال وزير الطاقة، إسرائيل كاتس، في بيان مقتضب «وقعت أمرًا يقضي بوقف شركة الكهرباء (الإسرائيلية) إمدادات الكهرباء لغزة».

 استهداف «برج فلسطين»
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، السبت، ثلاثة أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة، وشوهد تصاعد الدخان الكثيف مع انهيار الأبراج بالكامل. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عمليات القصف، قائلًا إن «حماس تتعمد زرع مرافقها العسكرية بين السكان المدنيين في قطاع غزة». 

وذكرت «وكالة فلسطين اليوم الإخبارية»، بأن الطيران الحربي استهدف «برج فلسطين» المكون من 14 طابقًا في حي الرمال بمدينة غزة، بعد تحذيره سابقًا، ومن ثم تسويته بالأرض، وذكرت الوكالة أن سكان البرج وهم بالعشرات، باتوا بلا مأوى.

 160 شهيدًا فلسطينيًا نتيجة القصف الإسرائيلي
قالت مصادر طبية فلسطينية في وقت سابق، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت دخول 160 «شهيدًا»، منذ صباح اليوم، نتيجة استمرار قصف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

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وأوضحت المصادر أن مستشفيات غزة سجلت أيضًا نحو 1000 مصاب من الفلسطينيين على وقع الاشتباكات الدائرة على حدود القطاع مع العناصر الإسرائيلية في مستوطنات قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة الإخبارية.

إطلاق عملية طوفان الأقصى
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب عزالدين القسام، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ، السبت، من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة من إسرائيل. وقالت كتائب عزالدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة».

وأضافت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.

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