البيت الأبيض يطلع بايدن على عمليات «حماس» ضد الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع مستشارو الأمن القومي الرئيس الأميركي جو بايدن على العمليات التي نفذتها حركة «حماس» ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقما أبلغ البيت الأبيض في بيان مقتضب.

وجاء في البيان أن «مسؤولين كبارًا في الأمن القومي قدموا إحاطة للرئيس هذا الصباح حول العمليات التي نفذتها حركة «حماس» ضد الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرًا إلى أن بايدن سيبقى على تواصل وثيق مع الإسرائيليين حول الوضع، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في وقت سابق السبت أن البنتاغون يتعهد بـ«ضمان حصول الاحتلال الإسرائيلي على ما يحتاج إليه»، في أعقاب العملية التى نفذتها حركة «حماس» ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ السبت، من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب».

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وأضافت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.

عملية برية مشتركة بطائرات مظلية عبر البحر والأرض

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عددًا من المقاتلين الفلسطينيين، تسللوا «بالمظلات» من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، واعترف بسيطرة المقاتلين على تلك المناطق، مشيرًا إلى بدء عملية برية لقوات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الجيش ريتشارد هيخت، خلال إيجاز صحفي «كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض»، مضيفًا «نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة.. قواتنا تقاتل الآن على الأرض».

مقتل 40 إسرائيليًا في عمليات التوغل

أعلنت خدمة الطوارئ والإسعاف (نجمة داود الحمراء)، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مقتل 40 إسرائيليًا في عمليات التوغل التي نفذتها حركة «حماس» السبت.

وقالت الخدمة، في بيان، إن طواقمها «قدمت منذ ساعات الصباح الرعاية الطبية لمئات المصابين، معلنة مقتل 40 شخصًا. كما أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي إصابة ما لا يقل عن 779 شخصًا، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.