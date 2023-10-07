إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

القاهرة - بوابة الوسط

حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية» وتفادي المزيد من التصعيد.

وقال إردوغان، فيما تتواصل عملية دفاع عن الشعب الفلسطيني أعلنتها حركة حماس وإعلان تل أبيب أنها «في حال حرب»، «ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بعقلانية والابتعاد عن الأعمال الانفعالية التي تصعد التوتر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي العملية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على البلدات والمخيمات الفلسطينية في جميع الأراضي المحتلة، فضلا عن الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.