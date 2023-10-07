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روسيا تدعو إلى «ضبط النفس» في فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 11:58 صباحا
روسيا تدعو إلى «ضبط النفس» في فلسطين
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. (أرشيفية: سبوتنيك)
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دعت روسيا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني السبت إلى «ضبط النفس»، في وقت يشهد عملية مقاومة دفاعا عن المدن الفلسطينية، بينما أعلن الاحتلال شن عملية عدوان عسكرية على قطاع غزة.

وقال موفد الكرملين للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، «إننا على اتصال مع الجميع، مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب»، مضيفا «بالطبع، ندعو على الدوام إلى ضبط النفس»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «إنترفاكس».

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من جانبها بررت عدة عواصم أوروبية العدوان الإسرائيلي وأعلنت تضامنها مع الاحتلال، ومنها إسبانيا على لسان وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، فيما قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عبر «إكس»، «المملكة المتحدة ستساند إسرائيل على الدوام»، أيضا قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي العملية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على البلدات والمخيمات الفلسطينية في جميع الأراضي المحتلة، فضلا عن الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.

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