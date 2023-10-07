نتنياهو: حماس ستدفع ثمنا غير مسبوق

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس «ستدفع ثمنا غير مسبوق» بعد شنها عملية واسعة بالصواريخ والتسلل داخل أراضي فلسطين المحتلة.

وقال نتنياهو، في بيان «شنت حماس هذا الصباح هجوما مباغتا ضد إسرائيل ومواطنيها»، مضيفا «أمرت بتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط ونرد على إطلاق النار بحجم لم يعرفه العدو، سيدفع العدو ثمنا غير مسبوق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ السبت، من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة من إسرائيل.

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وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب».

وأضافت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.

وتأتي العملية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على البلدات والمخيمات الفلسطينية في جميع الأراضي المحتلة، فضلا عن الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.