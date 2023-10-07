الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية عدوان ضد قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بدء عملية «السيوف الحديدية» للعدوان على غزة، وبررها بالرد على عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس، اليوم السبت.

وقال أدرعي، في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية، تشنّ غارات في عدة مناطق بقطاع غزة، مؤكدًا استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب، و«إعلان حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كيلومترا، بالإضافة إلى تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط».

«بدء عملية طوفان الأقصى»

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ السبت، من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة من إسرائيل.

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وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.

وتأتي العملية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على البلدات والمخيمات الفلسطينية في جميع الأراضي المحتلة، فضلا عن الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.