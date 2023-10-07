إذاعة الاحتلال تعلن أسر 35 إسرائيليا على يد المقاومة الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت قناة الجزيرة القطرية عن الإذاعة الإسرائيلية، أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أثر 35 إسرائيليا خلال المواجهات الدائرة على حدود قطاع غزة، على إثر إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إطلاق عملية «طوفان الأقصى».

فيما قال موقع يديعوت أحرونوت، إن 3 عربات عسكرية جرى سحبها إلى قطاع غزة بعدما سيطر عليها المقاومون الفلسطينيون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ السبت، من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة من إسرائيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.