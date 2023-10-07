مقتل أربعة إسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت جريدة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم السبت، بمقتل أربعة إسرائيليين على الأقل في بلدة بجنوب «إسرائيل» على الحدود مع قطاع غزة جراء سقوط آلاف الصواريخ التي أطلقتها حركة «حماس» من القطاع.

وقال رئيس بلدية الكسيفة، عبدالعزيز نصارة، لهيئة إذاعة «كان» العامة إن هناك ما لا يقل عن أربعة قتلى والعديد من الجرحى نتيجة سقوط عدد من الصواريخ في البلدة، التي تقع على بُعد 65 كم من قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي «مسلحين فلسطينيين يتجولون داخل بلدة سديروت الحدودية بجنوب إسرائيل». كما أظهر مقطع فيديو من غزة ما بدا وكأنه «جثة جندي إسرائيلي يجرى دهسها من قِبل حشد غاضب يهتف الله أكبر»، حسب الجريدة الإسرائيلية.

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إغلاق الطرق القريبة من قطاع غزة

وتحركت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق الطرق القريبة من قطاع غزة أمام الهجوم المفاجئ من «حماس».

بينما أعلن قائد المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن «إسرائيل في حالة طوارئ، وسيكون هناك رد عسكري قوي على هجوم حماس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة «حماس» إطلاق خمسة آلاف صاروخ على «إسرائيل»، في إطار عملية أطلقت عليها اسم «طوفان الأقصى».