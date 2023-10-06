مقتل فلسطيني في مواجهات مع إسرائيليين في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل فلسطيني الجمعة خلال عدوان ليلي لمستوطنين إسرائيليين في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، أن «لبيب محمد لبيب ضميدي، 19 عاما، استشهد برصاص مستوطنين برصاصة في القلب ببلدة حوارة» التي تشهد هجمات متكررة للمتطرفين اليهود، منذ بداية العام، دون مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة، بحسب وكالة فرانس برس».

غير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد في بيان أن الفلسطيني قتل برصاص القوات الإسرائيلية.

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ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية مقتل الشاب منددة بـ«جريمة بشعة ارتكبها مستوطن حاقد وعنصري»، وحملت الاحتلال «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها».

لبيب «لم يكن إرهابيا»

وقال عبد الرحمن ضميدي، وهو من سكان حوارة، لوكالة «فرانس برس»، «عقب استشهاد الشاب عصر الخميس، واثناء الليل تجمع أكثر من 200 مستوطن وسط البلدة، وقام عدد منهم، بعد أن تلثموا، بإلقاء الحجارة على المنازل»، مضيفا «نتيجة لذلك قام شبان البلدة بمحاولة الدفاع عن أنفسهم، ووقعت مواجهات وبعد ذلك سمعنا أن المستوطن اطلق النار على الشهيد لبيب».

من جهته، قال رئيس مجلس قروي حوارة معين ضميدي للوكالة الفرنسية، «بحسب ما جمعناه من شهود عيان وكاميرات فيديو، كان الشهيد لبيب يقف على سطح منزله حين هاجم عدد كبير من المستوطنين منازل البلدة، وأطلق مستوطن من بين حشود المستوطنين النار على لبيب وقتله»، مؤكدا «لم يكن لبيب ارهابيا ولم يلق حجارة على مركبات كما ادعى الجيش الإسرائيلي».