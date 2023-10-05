تونس: اتهامات جديدة للمعارضة عبير موسى تصل عقوبتها للإعدام

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر قاضي التحقيق في تونس، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها وكالة «فرانس برس».

وقال المحامي نوفل بودن: «أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق موكلتي عبير موسى»، مشيرا إلى أن من بين التهم الموجهة لموسى «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي». وتصل العقوبة إلى الإعدام، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأودعت عبير موسي الثلاثاء الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي. وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.

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حزب عبير موسى يندد بعملية «اختطافها»

وأكد بودن أن قرار الإيداع بالسجن قابل للاستئناف. وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية «اختطاف».

وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على «فيسبوك» الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.

وكانت موسي النائبة السابقة في البرلمان المنحل منتقدة شرسة للإسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد. وتدافع موسي (48 عاما) عن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011.

ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون. ووصف الرئيس سعيّد الموقوفين بأنّهم «إرهابيون»، قائلاً إنهم متورطون في «مؤامرة ضد أمن الدولة».