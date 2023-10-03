مقتل 6 مقاتلين موالين لطهران في قصف على شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ستة مقاتلين موالين لإيران جراء قصف جوي رجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه «إسرائيلي»، ليل الإثنين على مواقع في شرق سورية تنتشر فيها مجموعات مقاتلة تدعمها طهران.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت بعد منتصف الليل إصابة جنديين سوريين جراء ضربة «إسرائيلية» أخرى، استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة دير الزور في شرق البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد المرصد عن مقتل «ستة مقاتلين غير سوريين جراء قصف جوي يرجح أنه إسرائيلي استهدف مساء الإثنين ثلاثة مواقع لمجموعات موالية لإيران في منطقة قريبة من مدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية».

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي، خصوصاً بين مدينتي البوكمال والميادين. ويقدر المرصد عدد أفراد تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل.

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وأفادت وزارة الدفاع السورية من جهتها عن ضربات أخرى طالت مواقع في المحافظة ذاتها.

وأوردت في بيان أنه حوالى الساعة 23,50 (20,50 ت غ) من مساء الإثنين، «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور»، ما أدى إلى «إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».

وأحصى المرصد من جهته جرح أربعة عناصر من قوات النظام، اثنان منهم في حالة حرجة.

وبحسب المرصد، تتمركز قوات عسكرية جوية مع مجموعات موالية لإيران في الموقع المستهدف.

مئات الضربات الجوية

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّ الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادرا ما تؤكّد تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي 14 سبتمبر، قتل جنديان سوريان جرّاء قصف إسرائيلي على محافظة طرطوس في غرب البلاد.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعب الأطراف، تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.