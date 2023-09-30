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القيادة المركزية الأميركية تعتقل مقاتلًا بتنظيم «داعش» في هجوم بسورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 06:23 مساء
القيادة المركزية الأميركية تعتقل مقاتلًا بتنظيم «داعش» في هجوم بسورية
عنصر تابع للفصائل المسلحة في سورية. (الإنترنت)
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قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، السبت، إن قواتها نفذت هجومًا بالهليكوبتر في شمال سورية يوم 28 سبتمبر وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي من تنظيم «داعش».

وقالت القيادة الأسبوع الماضي في بيان، إنه خلال غارة في 25 سبتمبر ألقت قواتها القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو أحد المسؤولين عن تيسير وتنفيذ عمليات للتنظيم في سورية، كانت تقديرات قد أشارت إلى أن له «علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة». ووفقًا للبيانين، لم يسقط أي قتلى أو مصابين خلال العمليتين، بحسب «رويترز».

مقتل 25 شخصاً غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام 
والثلاثاء الماضي، قتل 25 شخصاً غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع قوات سورية الديمقراطية في محافظة دير الزور في شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

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وإثر انتهاء المواجهات التي اندلعت الإثنين، عززت قوات سورية الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، انتشارها في المنطقة، وأعلنت صباح الثلاثاء «طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم» من مناطق سيطرتهم.

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