وفاة عسكري بحريني رابع جراء الهجوم قرب الحدود السعودية - اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البحرين، مساء الجمعة، أن عسكريا رابعا في وحدتها المشاركة في التحالف الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين في اليمن، توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم على حدود المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

وكانت البحرين أعلنت مقتل ثلاثة من جنودها المتمركزين بالقرب من الحدود السعودية مع اليمن، واتهمت الحوثيين المتحالفين مع إيران بتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار أودت بحياة هؤلاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين «الملازم أول حمد خليفة الكبيسي.. متأثراً بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الإثنين الماضي».

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وقع الهجوم «خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية».

والبحرين، عضو في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ عام 2015 دعماً للحكومة اليمنية، ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران.

واستنكرت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة، الهجوم الذي نسبته واشنطن ولندن والمنامة فقط إلى الحوثيين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم كما لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق.

آمال بالتوصل إلى حلّ سياسي

ويأتى هذا التصعيد في وقت تتكثّف بين الرياض والحوثيين محادثات السلام التي وصفها الطرفان بأنها «جدية وإيجابية»، عقب زيارة علنية قام بها وفد حوثي إلى السعودية هذا الشهر واستمرّت خمسة أيام.

وفي إبريل الماضي، أنعشت زيارة وفد سعودي إلى صنعاء، إلى جانب التقارب الأخير بين الرياض وطهران، الآمال بالتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع الدامي في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في أكتوبر 2022.

واليمن غارق في حرب على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف العام 2014، تسبّبت بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وفي أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة.