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39 تحالفاً و29 حزباً يتنافسون في انتخابات المجالس المحلية بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 12:21 مساء
39 تحالفاً و29 حزباً يتنافسون في انتخابات المجالس المحلية بالعراق
مشهد من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد في 9 مارس 2023. (أ ف ب)
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قالت الناطقة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق جمانة الغلاي إن «هناك 134 قائمة انتخابية منها 39 تحالفاً، و29 حزباً، 66 مرشحاً فردياً»، يتنافسون في انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر المقبل.

وأضافت الغلاي أن «مجلس المفوضين صادق على هذه القوائم»، مشيرة إلى أن «ورقة الاقتراع ستطبع قريباً، وتتكون من 16 نموذجاً، 15 منها للمحافظات وتختلف كل واحدة عن الأخرى»، بحسب وكالة «الشرق».

وأكدت أن المفوضية «تتواصل مع جهات التحقق من أهلية المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر المقبل، ومنها هيئات النزاهة، والمسائلة، والعدالة، والأدلة الجنائية، ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي»، لافتا إلى أن «مفوضية الانتخابات اقتربت من نهاية تحديث بيانات الناخبين المسجلين بيومترياً، وقريباً سيتم طباعة البطاقة البيومترية للناخبين الذين سجلوا بياناتهم، والذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليوني ناخب».

وأوضحت الغلاي، أن عدد الناخبين المسجلين لدى مفوضية الانتخابات، ويحق لهم المشاركة، يتخطى أكثر من 16 مليون ناخب، ليصبح العدد الإجمالي أكثر من 18 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

تشكيل «لجنة المراقبين الدوليين»
وبحسب الناطقة باسم المفوضية العليا للانتخابات، شكلت «لجنة المراقبين الدوليين»، وصادق عليها مجلس المفوضين أخيراً، والتي تنص على «اعتماد المراقبين الدوليين والمحليين في الانتخابات المقبلة».

ومجالس المحافظات هي هيئات محلية حكومية وعددها 15 (لا تشمل 3 محافظات تابعة لإقليم كردستان) ينبثق منها محافظ ونائبين، ويكون توزيعها حسب النسب السكانية لكل محافظة، بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، يجرى انتخابهم بشكل مباشر من قبل المواطنين.

- العراق يحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ 10 سنوات

ويقوم مجلس المحافظة بالإدارة المحلية للقطاعات الخدمية، وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية في المحافظة، ويمارس الرقابة على المحافظ ونائبيه.

ممثلون للمحافظات البعيدة
وقال عضو مجلس محافظة بغداد السابق، والمرشح الحالي للعضوية سعد المطلبي إن «مجالس المحافظات جزء من إدارة الدولة، وجزء من النظام الاتحادي المنصوص عليه في الدستور»، مشيراً إلى أنه «يجب أن يكون للمواطن في المحافظات البعيدة القدرة على تحديد مصيره من خلال ممثلين له في مجالس المحافظات»، على ما أعلنت «الشرق».

وأضاف المطلبي: «الكيانات الأوفر حظاً على المستوى الشيعي مع غياب التيار الصدري هو (ائتلاف) دولة القانون، وأن بقية المكونات السياسية لم توفر لنفسها غطاءً جماهيرياً قادراً على أن يستحوذ على جزء من الساحة السياسية».

وتعتبر الكيانات والأحزاب الأكثر حظاً تلك المشاركة في الحكومة الحالية مثل «الإطار التنسيقي»، والحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، إلى جانب التحالفات السنية «تقدم» و«عزم»، فيما يبقى الحديث عن مشاركة «التيار الصدري» معلقاً ومرهوناً بقرار من زعيمه بعودته إلى المشهد السياسي.

أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية منذ إبريل 2013

وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ إبريل 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لنوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

والتعديل الأخير لقانون الانتخابات جعل كل محافظة دائرة واحدة، وهو ما يتيح فرصاً أكبر للمرشحين، بعدما كان القانون السابق يقسم المحافظات إلى دوائر عدة، ويضيق على المرشح الحصول على أصوات من خارج الدائرة التي ينتمي إليها.

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