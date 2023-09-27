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بعد 10 أعوام من القطيعة.. إردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 11:02 مساء
بعد 10 أعوام من القطيعة.. إردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتسلم أوراق اعتماد عمرو الحمامي السفير المصري الجديد لدى أنقرة، الأربعاء 27 سبتمبر 2023 (الخارجية المصرية)
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تسلم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد عمرو الحمامي السفير المصري الجديد لدى أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن السفير عمرو الحمامي عبر للرئيس التركي عن اعتزازه بأن يجرى تعيينه كأول سفير لمصر لدى تركيا بعد أكثر من عشر سنوات، مؤكدا اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في المجالات كافة.

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ونقلت الوزارة عن الرئيس التركي تحياته إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا الإرث التاريخي والحضاري المشترك بين البلدين وشعبيهما، وأهمية استعادة أطر التعاون بين مصر وتركيا على الأصعدة كافة، مثنياً على مستوى العلاقات التجارية، وضرورة الوصول بها إلى آفاق أرحب في أقرب فرصة، أخذا في الاعتبار أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا.

وفي يوليو الماضي، أعلنت مصر وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء بعد زهاء عشرة أعوام من القطيعة في استكمالِ لسلسلة من خطوات التقارب بين القوتين الإقليميتين خلال الأشهر الماضية.

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