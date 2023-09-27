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البحرين تدين 13 «سجينًا سياسيًا» لتنفيذهم اعتصامًا داخل سجن في 2021

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 03:59 مساء
البحرين تدين 13 «سجينًا سياسيًا» لتنفيذهم اعتصامًا داخل سجن في 2021
فتاة تحمل صورة الناشط الحقوقي المسجون عبدالهادي الخواجة خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في قرية جنوسان غرب العاصمة البحرينية المنامة، 5 سبتمبر 2014. (أ ف ب)
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أصدرت محكمة بحرينية أحكامًا بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بحق 13 «سجينًا سياسيًا» في «محاكمة جماعية» بتهم مرتبطة باعتصام نفذوه داخل السجن العام 2021 احتجاجًا على ظروف احتجازهم، وفق ما أفادت منظمة حقوقية بحرينية الأربعاء.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا، في بيان إن «البحرين تدين 13 سجينًا سياسيًا في محاكمة جماعية وسط مزاعم تعذيب موثوقة». وأوضح أنه «في 26 سبتمبر، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمها بحق 65 متّهمًا بينهم 62 سجينًا سياسيًا» علمًا أنه «لم يجر تقديم أي منهم إلى المحكمة».

وبحسب المعهد، فقد دانت المحكمة «12 متهمًا بالسجن ثلاث سنوات ومتهمًا واحدًا بالسجن سنة»، بتهم تشمل «إثارة الاضطرابات في السجن ومقاومة أوامر شرطة السجن»، في حين برأت 52 آخرين. وأكد المعهد أن «المحاكمة شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في حضور المحاكمة أو مقابلة محامي». وذكر نص الحكم الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه، أن أيًا من المتّهمين لم يمثل أمام القضاة.

كيف ردت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في البحرين؟
وردًا على ذلك، أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة لـ«فرانس برس» أن «الحقوق القانونية لجميع النزلاء في البحرين مضمونة ويجري تنفيذ الآليات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة».

وأكدت أن «الحادثة المعنية التي وقعت في سجن جو في 17 أبريل 2021، كانت محاولة عنيفة معدة مسبقًا من جانب مجموعة صغيرة من النزلاء لكن منظمة جدًا، لتعطيل عمليات السجن»، معتبرةً أنها «لم تكن قطعًا اعتصامًا أو احتجاجًا سلميًا كما يُزعم» وقد «اتخذ موظّفو المنشأة تدابير متناسبة».

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وفي أبريل 2021، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن «انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لإنهاء اعتصام سلمي في سجن جو» احتجاجًا على «ظروف الاحتجاز».

ونقلت المفوضية آنذاك عن شهود عيان قولهم إن «القوات الخاصة قامت بإلقاء قنابل صوتية وضربت المحتجزين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة». وجاء الاعتصام عقب وفاة السجين السياسي عباس مال الله الذي تقول منظمات حقوقية إنه حُرم الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب.

واعتبر المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد الوداعي أنه «تجري إدانة سجناء وضحايا التعذيب، بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة». وفي أغسطس الماضي، نفذ عدد من السجناء إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم. وتقول منظمات حقوقية أن أكثر من 800 سجين شاركوا في الإضراب بينما تؤكد السلطات أن عددهم بلغ 121. ومنتصف سبتمبر الجاري، علّق السجناء إضرابهم بعدما تعهدت السلطات منحهم مزيدًا من الحقوق.

والعام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع لمتظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقّهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد كما جرى تجريد بعضهم من الجنسية.

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