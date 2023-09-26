وزير إسرائيلي يصل السعودية في أول زيارة علنية.. ووفد المملكة في رام الله لطمأنة الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس السعودية الثلاثاء في أول زيارة علنية إلى المملكة يقوم بها مسؤول على هذا المستوى بالتزامن مع محادثات لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن «كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدًا رسميًا إلى السعودية»، مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض، بحسب «فرانس برس».

في المقابل سعى السفير نايف السديري في مستهل لقاءاته الثلاثاء مع مسؤولين فلسطينيين خلال أول زيارة لوفد سعودي رسمي الى الأراضي الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، الى الطمأنه بأن القضية الفلسطينية «ركن أساسي» في أي اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل.

إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

وأضاف السديري لصحفيين بعد لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله «المبادرة العربية التي قدمتها المملكة في العام 2002 هي ركن أساسي لأي اتفاق قادم».

وتقوم هذه المبادرة التي طرحت في مارس 2002 على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب العام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان.

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وأُعلن في أغسطس تعيين السديري سفيرًا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضًا منصب القنصل العام في مدينة القدس. وتتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية. ووصل السديري الأراضي الفلسطينية على رأس وفد رسمي قادمًا من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي تشرف عليه إسرائيل من الناحية المقابلة للأردن.

الزيارة الأولى من نوعها لوفد سعودي

وهي الزيارة الأولى من نوعها لوفد سعودي رسمي منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل وفلسطين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وتأتي الزيارة في وقت تقود واشنطن محادثات بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات بين البلدين، ما يثير قلقا فلسطينيا.

ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت في العام 2020 إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب ضمن «اتفاقات أبراهام» بوساطة الولايات المتحدة.

وتتناول المحادثات السعودية -الإسرائيلية مسألة حصول السعودية على ضمانات أمنية ومساعدتها في برنامج نووي مدني، وفق مسؤولين مطلعين على المحادثات تحدثوا لوكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن هويتهم.