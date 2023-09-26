مصر تدين «الهجوم الإرهابي» ضد القوات البحرينية على الحدود السعودية - اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، «الهجوم الإرهابي الآثم» الذي «قامت به جماعة الحوثي» ضد مقاتلين تابعين لقوة دفاع البحرين، والتي تتواجد ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وأسفر الهجوم عن «استشهاد» ضابط وفرد وعدد من الجرحى أثناء تأديتهم لمهام الواجب الوطني، بحسب البيان.

وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وشعباً، ولذوي الضحايا في هذا «المصاب الجلل».

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا الهجوم «الإرهابي الغادر»، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة.

هجوم بطائرات مسيرة

وأعلنت المنامة الإثنين أنّ ضابطاً وجندياً بحرينيين، قُتلا في هجوم شنّته طائرات مسيّرة حوثية، فيما لم يعلّق الحوثيون على الهجوم.

- البحرين تعلن مقتل جنديين في هجوم قرب الحدود «السعودية - اليمنية»

مملكة البحرين المجاورة للمملكة العربية السعودية، عضو في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 دعماً للحكومة اليمنية، ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، دانت المملكة العربية السعودية الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين بحرينيين عند حدودها مع اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة»، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء.