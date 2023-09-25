مصر تنظم انتخاباتها الرئاسية في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الإثنين أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في ديسمبر المقبل، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع أبريل المقبل.

وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر للمصريين بالداخل، فيما ستجرى للمصريين بالخارج من 1 إلى 3 من الشهر نفسه، بحسب جريدة «الأهرام» المصرية.

وبحسب حمزة، تفتح مراكز الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

ولفت إلى فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر المقبل، ولمدة 10 أيام، وإعلان القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم بصحفتي الأخبار والجمهورية الرسميتين يوم 16 أكتوبر وتلقي اعتراضات المترشحين خلال يومي 17 و 18 أكتوبر.