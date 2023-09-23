العراق يعتزم «إعادة تنظيم العلاقة» مع التحالف الدولي ضد «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومته تعتزم «إعادة تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش»، وذلك خلال لقائه نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر جيمس دودن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78.

وأشاد السوداني، في بيان صادر عن الحكومة العراقية، بـ«إسهام المملكة المتحدة في بعثة حلف الناتو العاملة في العراق، وجهودها في تقديم المشورة في مجال التدريب»، بحسب «الشرق».

وأضاف البيان أن اللقاء «شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين».

«توسيع الشراكة مع بريطانيا»

وأكد السوداني «انفتاح الحكومة على توسيع الشراكة مع بريطانيا في مختلف المجالات»، مشدداً على أن «العراق يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات البريطانية الاستثمار فيها، بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات تحتاجها كل القطاعات».

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وذكر البيان أن دودن، نقل تحيات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لرئيس مجلس الوزراء العراقي، وعبّر عن رغبة بلاده باستمرار التواصل والعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.