أبو مازن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في ظل الوضع القائم الذي «لم يعد محتملًا»، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم.

ودعا الرئيس الفلسطيني «لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الدول المعنية في المنطقة».

وتنعقد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك منذ أمس الأول، وتستمر لمدة أسبوع، ويتحدث فيها 145 من زعماء العالم لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية

وللمرة الأولى منذ سنوات يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا، شى جين بينغ، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، هذا العام.