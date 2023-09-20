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القضاء التونسي يصدر مذكرة للإيداع في السجن بحق رئيس حزب النهضة بالنيابة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 09:16 مساء
القضاء التونسي يصدر مذكرة للإيداع في السجن بحق رئيس حزب النهضة بالنيابة
مقر لحركة النهضة التونسية. (الإنترنت)
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أصدر القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس حزب النهضة بالنيابة، منذر الونيسي، الذي أعتقل مطلع سبتمبر على خلفية تسجيلات مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد حزبه.

يتولى الونيسي رئاسة حركة النهضة منذ اعتقال زعيمها التاريخي راشد الغنوشي في 17 أبريل الماضي، وهو أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد. وأعتقل الونيسي من قِبل عناصر من الشرطة في 5 سبتمبر، قبل إحالة قضيته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بحسب وكالة «فرانس برس». 

وقال المسؤول في حزب النهضة، عبدالفتاح التاغوتي، إن قاضي التحقيق في هذا القطب قرر، الأربعاء، إصدار مذكرة إيداع في حق الونيسي دون الاستماع إلى الأخير. وبحسب حزبه، لم يجر توجيه أي اتهام إليه حتى الآن.

تونس مهددة بـ«حرب أهلية»
وفي التسجيلات المسربة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه رجال أعمال تونسيين نافذين، فضلا عن التحدث عن الانتهاكات المالية التي ارتكبها أحد الأعضاء المسؤولين في حزب النهضة. بينما لم يعلق القضاء التونسي على أسباب اعتقاله. وفي إطار القضية نفسها، جرى توقيف مسؤولين آخرين في حزب النهضة، بمن فيهم رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني.

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اعتُقل الغنوشي إثر تصريحات أكد فيها أن تونس مهددة بـ«حرب أهلية» إذا جرى القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك المنبثقة من الإسلام السياسي على غرار حزبه.

وفي 15 مايو، حُكم عليه بالسجن عاما بتهمة «تمجيد الإرهاب» في قضية أخرى. ويعد الغنوشي أشهر معارض مسجون منذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021.

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