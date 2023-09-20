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رئيس ناميبيا: حماية حقوق الشعب الفلسطيني ستجدد الثقة في النظام العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 06:59 مساء
رئيس ناميبيا: حماية حقوق الشعب الفلسطيني ستجدد الثقة في النظام العالمي
رئيس جمهورية ناميبيا، هاكا كينكوب يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 20 سبتمبر2023 (وفا)
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أكد رئيس جمهورية ناميبيا، هاكا كينكوب، اليوم الأربعاء، أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني ستجدد الثقة في النظام العالمي، معتبرا أن العالم يمر بحالة من الغليان، وذلك خلال كلمته أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تستضيفها مدينة نيويورك، والتي بدأت أمس، وتستمر أسبوعا.

ودعا كينكوب زعماء العالم إلى توحيد جهودهم، للاستثمار في كل المجالات من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشددا على ضرورة تزويد منظومة الأمم المتحدة بكل القدرات اللازمة لتسريع وتيرة عملها، وتحقيق أهدافها، للتوصل إلى عالم «عادل وشامل».

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وسيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم غد الخميس، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطرح حلحلة حل الدولتين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

145 من زعماء العالم يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة

وتنعقد في مدينة نيويورك الأميركية الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية. وقد خُصِّصت غرفة نقاشات للحرب الروسية - الأوكرانية في أول اجتماع حضوري لزعماء العالم منذ جائحة «كوفيد-19».
ومن المقرر أن يتحدث فيها 145 من زعماء العالم، لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية، مما يعكس تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم أخيرا.

الاجتماع الحضوري الأول منذ جائحة «كوفيد-19»
وللمرة الأولى منذ سنوات، يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، وسيلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا: شى جين بينغ وفلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، هذا العام.

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