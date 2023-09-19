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مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية بمخيم جنين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 08:52 مساء
مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية بمخيم جنين
عناصر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)
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قُتل فلسطينيان وأصيب أكثر من عشرة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية يشنها الثلاثاء في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه يشن عملية عسكرية مساء اليوم في المنطقة، وأن طائرة مسيَّرة «هاجمت قبل قليل في مخيم جنين»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية، بحسب «فرانس برس».

استخدام الأسلحة النارية والعبوات الناسفة
واندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالكثيفة بين الجيش ومسلحين فلسطينيين، استخدمت فيها الأسلحة النارية والعبوات الناسفة التي ألقيت على القوات المقتحمة، وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخًا موجهًا تجاه أحد المنازل في المخيم، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وفق «سكاي نيوز عربي».

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وأفادت مصادر محلية بوقوع إصابتين بالرصاص الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل وسط استمرار الاشتباكات المسلحة.

اقتحامات متكررة لجنين
وأصبحت جنين في العامين الآخيرين مركزًا للهجمات الفلسطينية التي طالت أهدافًا إسرائيلية في الضفة الغربية وداخل إسرائيل.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته لجنين، وبلغ الأمر ذروته في عملية أطلق عليها «حديقة ومنزل» في مطلع يوليو الماضي، هي الأكبر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم منذ 20 عامًا.

وأسفرت العملية وقتها عن مقتل 12 فلسطينيًا وجندي إسرائيلي، وخلفت دمارًا كبيرًا في جنين حيث تركزت العملية. وكانت العملية تهدف، حسب التصريحات الإسرائيلية، إلى الردع ووضع حد للهجمات الفلسطينية التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

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