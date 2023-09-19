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الرئاسة العراقية تدين «العدوان التركي المتكرر» على الأراضي العراقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 01:12 مساء
الرئاسة العراقية تدين «العدوان التركي المتكرر» على الأراضي العراقية
علم العراق. (الإنترنت)
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دانت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان الثلاثاء، «العدوان التركي المتكرر»، وذلك غداة هجوم بطائرة مسيّرة على إقليم كردستان العراق، أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، مضيفةً أنها تعتزم استدعاء السفير التركي للاحتجاج.

وذكر البيان الذي نشره مكتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أنه سيجرى «استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج موجه إلى الرئاسة التركية»، متمنياً «الرحمة والخلود لشهداء العراق الأبطال من المدنيين والعسكريين الآمنين الذين قضوا على اثر العدوان التركي المتكرر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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