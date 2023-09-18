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مصر تُدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 03:08 مساء
مصر تُدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت مصر، إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية القوات الإسرائيلية، داعية سلطات الاحتلال.

ودعت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال، إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعوة لحماية الشعب الفلسطيني
وشددت مصر، على أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، لن تنال من الوضعية التاريخية والقانونية له باعتباره وقفاً إسلامياً خالصاً، منوهة لأن مثل تلك التصرفات الاستفزازية تقوض من مقومات التسوية التي تستند إليها الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات إسرائيلية

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، للاضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدةً التزامها الكامل بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومساندتها لكافة المساعي التى تستهدف الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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