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مسؤول عراقي يتوجه إلى أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 11:54 صباحا
مسؤول عراقي يتوجه إلى أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران
علم العراق. (الإنترنت)
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قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الإثنين، إنه سيتوجه إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران.

ومع اقتراب انتهاء المهلة، التي أعطتها إيران لإقليم كردستان العراق من أجل نزع أسلحة الجماعات المعارضة لها داخل الأراضي العراقية، أكدت وزارة الداخلية في بغداد، الأحد، أنها شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في تنفيذ عمليات لفرض القانون في المناطق الحدودية في شمال البلاد وشمال شرقها، بحسب وكالة «رويترز».

اشتباكات عنيفة وعمليات تطهير
وقال ناطق باسم الوزارة: «حدثت اشتباكات عنيفة مع هذه المجموعات، وجرت عمليات التطهير في المناطق الحدودية في محافظتي أربيل والسليمانية وإيران إضافة إلى المثلث العراقي الإيراني التركي».

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وقصفت طهران العام الماضي أكثر من مرة مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هز إيران إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق، بحسب «فرانس برس».

وأبرم البلدان في أبريل «اتفاقًا حول الأمن»، وتطالب طهران العراق بـ«نزع سلاح» مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية بحلول 19 سبتمبر، وإخلاء مقراتهم لنقلهم إلى مخيمات، تحت طائلة الرد.  وردًا على سؤال الثلاثاء عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية العراقي إن تلك المجموعات متواجدة في كردستان العراق منذ حوالي 4 أو 5 عقود.

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