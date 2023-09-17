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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 08:05 صباحا
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات إسرائيلية
مستوطنون داخل المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال. (الإنترنت)
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اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، المسجد الأقصى، في حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، والتي بدأت السبت.

وقالت «وفا»، إن «شرطة الاحتلال أعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته».

إدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان اليوم، أنه «منذ ساعات الصباح، شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي، بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاماً»، حسبما نقلت «وفا».

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أضافت الوكالة: «اعتقلت قوات الاحتلال، قبل قليل، شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تعرف هويتهما بعد، ونشرت مئات الجنود على أبواب المسجد، وحولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في مختلف أحياء المدينة»، وفق «الشرق».

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