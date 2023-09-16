واشنطن ترحب بدعوة السعودية للحوثيين لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت وزارة الخارجية الأميركية بدعوة السعودية لوفد من جماعة الحوثيين اليمنية لإجراء محادثات في الرياض، واصفة ذلك بأنه «خطوة مهمة نحو السلام».

ووجهت السعودية الدعوة إلى وفد الحوثيين لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في الرياض. وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس إن المملكة تريد مواصلة جهودها وجهود سلطنة عمان من أجل «التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة»، بحسب «رويترز».

واكتسبت مبادرات السلام قوة دافعة منذ اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات في اتفاق أبرم بوساطة صينية. وسيكون التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن إنجازًا مهمًا في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

توسع نطاق سلسلة من التبادلات بين السعودية والحوثيين

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة «هذه الخطوة المهمة نحو السلام توسع نطاق سلسلة من التبادلات بين السعودية والحوثيين». وأضافت «تأتي المحادثات في الرياض في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أميركيون كبار للسعودية وعُمان والإمارات في الأسبوع الماضي للتشاور مع شركائنا في المنطقة والأطراف اليمنية بخصوص مسار عملي نحو السلام».

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وهذه الزيارة ستكون أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون حوثيون للسعودية منذ اندلاع الحرب في اليمن في 2014 بعدما أطاحت جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالحكومة اليمنية وأبعدتها من العاصمة صنعاء.

ويحارب الحوثيون تحالفًا عسكريًا بقيادة السعودية في نزاع أودى بحياة مئات الآلاف وخلف 80% من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.