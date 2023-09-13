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أربعة قتلى إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 05:54 مساء
أربعة قتلى إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية
قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
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لقي أربعة أشخاص حتفهم، وجرى إنقاذ 21 آخرين إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية، وفق ما أفاد ناطق قضائي الأربعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي «غرق مركب مهاجرين أمس الثلاثاء، وأنقذت فرق النجدة 21 شخصًا، وانتشلت جثث 3 أطفال وامرأة»، بحسب «فرانس برس».

وقع الحادث قبالة سواحل صفاقس (شرق) «وكل من كان على المركب من التونسيين وكانوا متجهين نحو السواحل الإيطالية»، وفقًا للمصمودي.

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وصفاقس أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير القانونيين التونسيين وآخرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء. وحادث الغرق هذا واحد من سلسلة حوادث أخرى وقعت قبالة السواحل التونسية خلال فصل الصيف.

 أخطر طريق للهجرة في العالم
وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.  وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

وتمر تونس التي تواجه مصاعب مالية كبرى، بأزمة سياسية عميقة منذ احتكار الرئيس قيس سعيد كل السلطات في 25 يوليو 2021. ويؤرق ملف الهجرة تونس كما إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي. 

ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة» تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضًا إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.

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