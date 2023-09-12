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العراق يعلن اتخاذ «الإجراءات اللازمة» ضد المجموعات المسلحة «الكردية - الإيرانية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 06:35 مساء
العراق يعلن اتخاذ «الإجراءات اللازمة» ضد المجموعات المسلحة «الكردية - الإيرانية»
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي في بغداد. (أ ف ب)
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بدأ العراق بإبعاد مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، بحسب ما أعلن الثلاثاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مضيفًا أنه سيتوجه إلى طهران للدفاع عن التدابير التي اتخذتها بلاده وتجنب تصعيد جديد.

وقصفت طهران العام الماضي أكثر من مرة مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هز إيران إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق، بحسب «فرانس برس».

وأبرم البلدان في أبريل «اتفاقًا حول الأمن»، وتطالب طهران العراق بـ«نزع سلاح» مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية بحلول 19 سبتمبر، وإخلاء مقراتهم لنقلهم إلى مخيمات، تحت طائلة الرد.  وردًا على سؤال الثلاثاء عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية العراقي إن تلك المجموعات متواجدة في كردستان العراق منذ حوالي 4 أو 5 عقود.

تطبيق الاتفاقية بين الطرفين
وقال حسين إنه «جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد هذه المجاميع عن المناطق الحدودية وجرى إسكانهم في مخيمات بعيدة في العمق العراقي وفي عمق كردستان».  ودون أن يشير إلى نزع سلاح تلك المجموعات، أكد حسين أن الجانب العراقي «بدأ بتطبيق الاتفاقية بين الطرفين»، مضيفًا أنه «سوف نحمل هذه الرسالة معنا» خلال زيارته طهران الأربعاء.  وقال حسين «نتوقع من الجانب الإيراني عدم استعمال العنف ضد كردستان العراق وبالتالي ضد سيادة العراق».

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وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني تتعلق «بالسياسة العراقية الواضحة... بعدم السماح لهذه المجموعات وهي مجموعات معارضة بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الحكومة الإيرانية»، لكن أيضًا «نتباحث مع الجانب الإيراني بعدم التهديد باستعمال العنف أو عدم التهديد بقصف بعض المناطق في كردستان العراق». وجاءت تصريحات حسين خلال استقباله نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ في بغداد. 

لقاءات بين مسؤولين في الإقليم وإيرانيين
حتى الآن، لم تعلق حكومة إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، على موضوع تطبيق تلك الاجراءات، على الرغم من أن لقاءات عدة عقدت بين مسؤولين في الإقليم ومسؤولين إيرانيين. 

وطالب مسؤولون إيرانيون كبار في الأشهر الأخيرة العراق بتنفيذ التزاماته في ملف المعارضة الإيرانية. وأواخر أغسطس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن «تاريخ 19 سبتمبر لن يجري تمديده بأي شكل من الأشكال».

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