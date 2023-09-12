الصليب الأحمر الدولي يسعى لجمع 112 مليون دولار لمساعدة المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

ناشد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء، جمع أكثر من مئة مليون دولار، لتقديم المساعدة التي يحتاجها المغرب بشدة، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص.

وقالت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد: «نسعى للحصول على مئة مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية»، وفق وكالة «فرانس برس»

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الأعنف الذي ضرب المغرب إلى 2681 قتيلا حتى عصر الإثنين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن معظمهم قد دفنوا.

وقالت الوزارة في بيان نقلته «فرانس برس»: «إلى حدود الساعة الثالثة عصرا (14.00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2681 شخصا، وجرى دفن 2530 منهم». كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2501 مصاب.

وأعلن المغرب، مساء الأحد، أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال. ووصل رجال إنقاذ إسبان منطقتين ضربهما الزلزال جنوب مراكش، وهما تلات نيعقوب وأمزميز في إقليم الحوز الجبلي ذي التضاريس الوعرة، والذي سجل فيه أكثر من نصف الضحايا حتى الآن.

نقل الجرحى بالطائرة العمودية

وانتشرت في تلات نيعقوب 12 سيارة إسعاف وعشرات من السيارات الرباعية الدفع التابعة للجيش والدرك، ونحو مئة من رجال الإنقاذ المغاربة، بعدما تابعوا إرشادات رؤسائهم قبل بدء عمليات البحث في القرية.

وغير بعيد عنهم، ينسق فريق مكوّن من 30 رجل إطفاء إسبانيا وطبيبا وممرضة وفنيين مع السلطات المغربية، لبدء أعمال البحث، بينما تحلّق طائرة هليكوبتر في سماء المنطقة.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن رئيسة الفريق الإسباني، أنيكا كول، قولها: «الصعوبة الكبيرة تكمن في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، كما هي الحال بالنسبة لهذا المكان، ويجرى نقل الجرحى بالطائرة العمودية».