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الصين تقدم 200 ألف دولار للمغرب للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 11:33 صباحا
الصين تقدم 200 ألف دولار للمغرب للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال
مئذنة مسجد لا تزال صامدة بين ركام المساكن في قرية مولاي إبراهيم المغربية إثر الزلزال العنيف. (أ ف ب)
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ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الاثنين، أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستمنح الهلال الأحمر المغربي 200 ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الجمعة، وفق وكالة «رويترز».

وأفادت جريدة «تشاينا ديلي» بأن الصليب الأحمر الصيني قال إن التبرعات ستستخدم في مساعدة المغرب على تنفيذ أعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.

الرئيس الصيني قدم تعازيه للعاهل المغربي
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قدم تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، قائلا في رسالته إنه شعر بالصدمة عندما علم بوقوع الزلزال العنيف الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

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وأشارت محطة «سي جي تي إن» التليفزيونية، التي تديرها الدولة بالصين، إلى أن عاملين صينيين في القطاع الطبي بالمغرب يقدمان المساعدة للضحايا بشكل فعال، بما في ذلك خلال الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال. وذكر تقرير المحطة التليفزيونية أن مدينة بن جرير بوسط المغرب هي الأقرب لمركز الزلزال التي يمكن لفريق طبي من الصين الوصول إليها.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية، طبيبا صينيا يحمل طفلا (ولدا) مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، وبلغت قوته 6.8 درجة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2100 شخص.

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