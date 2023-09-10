حصيلة زلزال المغرب تتجاوز ألفي قتيل

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من ألفي قتيل، حتى حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (21.00 ت غ)، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «إلى حدود الساعة العاشرة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة».

وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش. وأشار البيان إلى أن السلطات «تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة».

حداد وطني في المغرب

وأعلن الديوان الملكي المغربي حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الزلزال. وقال في بيان إن الملك محمد السادس ترأس، مساء السبت، اجتماعًا لبحث الوضع في أعقاب الكارثة، تقرر خلاله «الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام الوطنية فوق جميع المباني العمومية».

والغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش، وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها، وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل، حسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل إعلام محلية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان، إن السلطات «سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار»، فيما أعلنت القوات المسلحة في بيان، أنها «نشرت بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة، ومكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني».