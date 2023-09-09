الجزائر تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية إلى المغرب عقب الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، أنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب بعد الزلزال القوي الذي أودى بحياة 1037 شخصًا، رغم قطع العلاقات منذ عامين بين البلدين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان حول زلزال المغرب، إنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وكل إمكانياتها المادية والبشرية تضامنًا مع الشعب المغربي الشقيق، في حال طلب المغرب هذه المساعدة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

وتقدمت الجزائر، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية، والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل، صباح السبت «بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا والشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».

ارتفاعح صيلة الزلزال

وارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 1037 قتيلا و1204 جرحى، من بينهم 721 في حالة حرجة، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية اليوم السبت.

- حصيلة رسمية: ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا

- 820 وفاة و672 إصابة.. حصيلة ضحايا زلزال المغرب تسجل ارتفاعا جديدا

وقالت الوزارة، «عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس»، مشيرة إلى «تجنيد وحدات تدخل متخصصة، ومكونة من فرق البحث والإنقاذ»، بينما تشهد المرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة تعبئة شاملة، لتقديم العلاجات اللازمة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.