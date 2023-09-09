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«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 06:39 مساء
«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب
مئذنة مسجد لا تزال صامدة بين ركام المساكن في قرية مولاي ابراهيم المغربية اثر الزلزال العنيف. (أ ف ب)
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تخيم مأساة الحسن الذي فقد زوجته وأبناءه الأربعة على قرية مولاي إبراهيم الجبلية جنوب وسط المغرب، غداة أعنف زلزال يضرب المملكة مخلفًا أكثر من ألف قتيل وفق آخر حصيلة رسمية، معظمهم في مناطق جبلية نائية.

تحت هول الصدمة كان الحسن يجلس مطأطئًا رأسه بدون أن ينطق بكلمة في أحد أركان المستوصف الصغير لهذه القرية المعزولة الواقعة على بعد أكثر من ساعة جنوب مراكش. بالكاد يستطيع الرجل التعبير عن ألمه قائلًا بصوت خافت «فقدت كل شيء»، في هذا الوقت، لم يكن رجال الإنقاذ قد دفنوا بعد جثمان زوجته وأحد أبنائه. ويضيف «لا حول لي الآن، لا أريد سوى الابتعاد عن العالم لأحزن في صمت»، بحسب «فرانس برس».

تقع القرية، التي كانت تشتهر حتى الآن بأنها مقصد سياحي جبلي، في إقليم الحوز الذي سقط فيه نحو نصف الضحايا (542) من أصل (1037) حتى الآن. وفيه تقع بؤرة الزلزال المدمر. وغالبية أجزاء هذا الإقليم عبارة عن بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها، وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.

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منتصف نهار السبت، كانت فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين محتملين أو جثامين ضحايا وسط أنقاض البيوت المهدمة، مستعينة برافعات وآليات حفر. في الموازاة، كان بعض سكان القرية يحفرون قبورًا لدفن الموتى على إحدى التلال. ويعد هذا الزلزال الأعنف الذي يضرب المغرب؛ اذ بلغت ذروته 7 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

«ألم لا يوصف»
خلّف هول الزلزال صدمة ورعبًا امتدا إلى مدن عدة، لكن الصدمة أقوى في نفوس سكان المناطق المنكوبة قريبًا من بؤرته، كما هي حال حسناء التي تقف عند مدخل بيت متواضع في قرية مولاي إبراهيم، على الرغم من أن أسرتها نجت. وتقول المرأة الأربعينية «إنها مصيبة رهيبة، نحن محطمون بسبب هذه المأساة». وتضيف «على الرغم من أن أسرتي لم يمسها سوء، لكن القرية برمتها تبكي أبناءها. كثر من جيراني فقدوا أقرباء لهم، إنه ألم لا يوصف».

على جانب مرتفع من القرية تكفف بشرى دموعها بوشاح يغطي شعرها، فيما تتابع مشهد رجال يحفرون القبور. وتستعيد لحظات الفاجعة كما عاشتها، مؤكدة أن «إحدى قريباتي فقدت أطفالها الصغار».

وتضيف بصوت متوتر «شاهدت مباشرة مخلفات الزلزال، ما زلت أرتعد حتى الآن. إنه أشبه بكرة نار تحرق كل ما في طريقها. لم أعد أتحمل». وتتابع «الجميع هنا فقد أحد أقاربه سواء في قريتنا أو في قرى أخرى بالمنطقة».

«هذه إرادة الله»
من بين هؤلاء المفجوعين، فقد الحسن آيت تاكاديرت طفلين من أقاربه لا يتجاوز عمرهما 6 و3 أعوام، كانا يعيشان في قرية مجاورة. ويواسي الرجل نفسه مرددًا «هذه إرادة الله»، معربًا في الوقت نفسه عن أسفه للعزلة التي تعانيها المنطقة. ويضيف، مرتديًا جلبابًا على عادة القرويين في المغرب، «لا نملك شيئًا هنا، هذه المناطق الجبلية وعرة للغاية».

وتحمد امرأة أخرى من سكان القرية الله على أن أحد أعمامها «نجا من الموت بأعجوبة»، وتقول مفضلة عدم ذكر اسمها «هوي سقف البيت فوقه بينما كان يصلي، لكنهم نجحوا في إنقاذه بمعجزة رغم انهيار البيت». وتختم «إنه لأمر مدهش كيف يمكن أن تتسبب هزة في لحظات بكل هذه المآسي؟».

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