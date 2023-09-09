المغرب: مصرع 296 شخصا وإصابة 153 جراء الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 296 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 153 آخرون جراء زلزال ضرب المغرب في وقت متأخر أمس الجمعة، وفق ما ذكر التليفزيون الرسمي المغربي، نقلا عن بيان لوزارة الداخلية.

وحسب وكالة «رويترز»، أسفر الزلزال عن تدمير مبانٍ، ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم. وقالت وزارة الداخلية إن هذا العدد يشكل حصيلة أولية للوفيات، وإن 153 شخصا أصيبوا. وأوضح مسؤول محلي أن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

وذكر سكان مراكش، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، أن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). وعرض التليفزيون المحلي صورا لمئذنة مسجد سقطت، وأنقاضها ملقاة على سيارات محطمة.

الداخلية المغربية تدعو إلى الهدوء

دعت وزارة الداخلية إلى الهدوء، قائلة في بيان متلفز حول حصيلة القتلى إن الزلزال ضرب عدة أقاليم. وأفاد منتصر عطري، أحد سكان قرية أسني الجبلية القريبة من مركز الزلزال، بأن معظم المنازل هناك تضررت. وأضاف: «جيراننا تحت الأنقاض، ويعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتوافرة في القرية».

وبيّن المركز الجيوفيزيائي المغربي أن الزلزال وقع في منطقة إغيل بالأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة. وقالت إنه وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلو متر.

تقع منطقة إيغيل الجبلية، التي تضم قرى زراعية صغيرة، على بُعد نحو 70 كيلو مترا جنوب غرب مراكش. ووقع الزلزال بعد الـ11 مساء (22.00 بتوقيت غرينتش)، ويعد الأكثر دموية في المغرب منذ زلزال العام 2004 بالقرب من الحسيمة في جبال الريف الشمالية، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

وفي مراكش، انهارت بعض المنازل في المدينة القديمة المزدحمة. وكان الناس يعملون جاهدين على إزالة الأنقاض، بينما كانوا ينتظرون المعدات الثقيلة، حسبما قال أحد السكان، عيد عزيز حسن. وأظهرت لقطات لسور المدينة، الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، شقوقا كبيرة في أحد أقسامه، وسقوط أجزاء منه، وأنقاضا ملقاة في الشارع.

شهادات المغاربة من وسط الزلزال

قال إبراهيم هيمي، وهو أحد سكان مراكش، إنه رأى سيارات الإسعاف تخرج من البلدة القديمة، وتضرر العديد من واجهات المباني. وأضاف أن الناس كانوا خائفين، وبقوا في الخارج، تحسبا لوقوع زلزال آخر. وأضافت هدى حفصي (43 عاما) من مراكش: «سقط السقف وهربت. ما زلت في الطريق مع أطفالي، ونحن خائفون».

وقالت امرأة أخرى، تدعى دليلة فاهم، إن هناك تشققات في منزلها، ولحقت أضرار بأثاثها. وأضافت: «لحسن الحظ أنني لم أنم بعد».

وقال شهود من «رويترز» إن الناس في الرباط، على بُعد نحو 350 كيلو مترا شمال إيغيل، وفي بلدة إمسوان الساحلية على بُعد نحو 180 كيلو مترا إلى الغرب، فروا من منازلهم أيضا، خوفا من زلزال أقوى.

وفي الدار البيضاء، الواقعة على بُعد نحو 250 كيلو متراً شمال إيغيل، أمضى الناس الليل في الشوارع خائفين للغاية من العودة إلى منازلهم. وقال محمد تقوي، أحد السكان: «المنزل اهتز بقوة، وكان الجميع خائفين». وأضاف: «اعتقدت أن منزلي فقط هو الذي كان يتحرك، لأنه هش وقديم. سمعت الناس يصرخون، وخرج الجميع من منازلهم».

وأظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لآثار الزلزال مباشرة، والتي لم تتمكن «رويترز» من التحقق منها على الفور، الناس وهم يركضون خائفين خارج مركز للتسوق والمطاعم والمباني السكنية، ويتجمعون في الخارج.