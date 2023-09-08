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نقابة الصحفيين التونسيين تندد بـ«سيطرة» السلطة على الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 04:13 مساء
نقابة الصحفيين التونسيين تندد بـ«سيطرة» السلطة على الإعلام
نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، 18 يناير 2022. (ا ف ب)
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نددت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، بـ«وضع السلطة يدها» على قطاع الإعلام العمومي، واعتماد سياسة «التضييق الممنهج وقمع الحريات» في بلد يمر بأزمة سياسية حادة.

وقال النقيب ياسين الجلاصي في مؤتمر صحفي: «هناك حالات رقابة ممنهجة لوضع اليد على وسائل الإعلام، خاصة العمومية»، مشيرا إلى رصد تدخلات «الرقابة في مؤسسات التليفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الحكومية وصحيفة لابراس»، حسب وكالة «فرانس برس».

كذلك، دانت النقابة الملاحقات القضائية التي تطول صحفيين لغايات «سياسية»، حيث قضت محكمة الاستئناف بالسجن خمس سنوات في حق مراسل المحطة الإذاعية الخاصة «موزاييك إف إم»، لكشفه معلومات حول عملية أمنية، وعلق الجلاصي: «الحكم أقسى عقوبة تسجل على الإطلاق ضد صحفي منذ ثورة 2011».

انتقاد قيس سعيد
توجه انتقادات النقابة أساسا للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. كما تندد منظمات حقوقية تونسية ودولية بتشديد التضييق على حرية التعبير في البلاد.

ومطلع أغسطس الماضي، التقى سعيّد الرئيسة المديرة العامة للتليفزيون الحكومي، عواطف الدالي، وانتقد بشدة محتوى البرامج التي يعرضها التليفزيون، قائلا: «عديد البرامج وترتيب الأنباء في النشرات الإخبارية ليست بالبريئة إطلاقا». وأضاف: «ما يبث في المؤسسة الوطنية لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة».

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