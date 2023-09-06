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اجتماع وزاري عربي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 01:10 مساء
اجتماع وزاري عربي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس
يهود خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى، 5 مايو 2022. (أ ف ب)
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شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن وزارة الخارجية المصرية نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) في وقت اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه على منصة «إكس» إن سامح شكري «ترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية برئاسة مصر صباح اليوم بمقر الجامعة العربية».

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحامات متكررة للأقصى
وبات اقتحام الأقصى مسلسلا مستمرا من قبل المستوطنين، فقبل ثلاثة أيام اقتحم عشرات منهم المسجد وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد شهود عيان «وفا» بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية. وذكرت الوكالة أن «منظمات الهيكل» بدأت حملة لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة والذي يعد الأطول هذا العام.

وتبدأ الأعياد اليهودية برأس «السنة العبرية»، السبت والأحد 16 و17 سبتمبر، ويليه أيام «التوبة العشر» التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم «عيد الغفران» يوم الإثنين 25 من الشهر نفسه، ثم «عيد العرش» الذي يبدأ من السبت 30 سبتمبر، وحتى السبت 7 أكتوبر المقبل.

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