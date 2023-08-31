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أبوالغيط يحض على التعاون لتحقيق الأمن الغذائي العربي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 02:13 مساء
أبوالغيط يحض على التعاون لتحقيق الأمن الغذائي العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. (جامعة الدول العربية)
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن الأمن الغذائي يرتبط على نحو مباشر باستقرار المجتمعات، ويمثل ركيزة مهمة لمفهوم الأمن القومي العربي بمعناه الشامل، مشددا على أن التعاون والتكامل العربي في هذا المضمار بات مطلبا ملحا وضرورة تفرضها الظروف المستجدة وليس رفاهية أو هدفا قابلا للتأجيل.

وقال أبوالغيط، في كلمته، اليوم الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية «112» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري: «لقد صار ملف الأمن الغذائي مطروحا بقوة وإلحاح على الأجندة الدولية والعربية، لا سيما في ضوء معطياتٍ مقلقة تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها، على خلفية الحرب في أوكرانيا، فضلا عن مؤشراتٍ أخرى مقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

وأشار إلى إطلاقه مبادرة من أجل دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في السودان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن النزاع والتي تهدد بانتشار الجوع والنزوح على نطاق واسع.

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مناقشة سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني
وأكد أمين عام جامعة الدول العربية أن توقيت انعقاد المجلس يكتسب أهمية خاصة، فهو يأتي قبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والتي ستستضيفها موريتانيا في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون آخر قمة تنموية تنعقد وفقا للنظام المعمول به، وذلك قبل بدء تطبيق قرار تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية.

وتنظر الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات التي تواجهه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة الممارسة ضده، حسب أبوالغيط.

ونبه أبوالغيط إلى أن الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية والعالم أجمع خلال الفترة القليلة الماضية، أنتجت ظروفا استثنائية لا نزال نعيش تحت وطأتها، وأكد أن هذه الظروف الاستثنائية تقتضي تقديم دعم مضاعف للمنظمات العربية المتخصصة.

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