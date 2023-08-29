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الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار إضافية للسودان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 08:51 مساء
الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار إضافية للسودان
مساعدات إنسانسة في السودان. (الإنترنت)
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أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الثلاثاء،  تخصيص 20 مليون دولار إضافية من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية بالسودان.

وكتب غريفيث عبر «إكس» أنه «مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في السودان، وانخفاض التمويل بشكل كبير، وافقت على تخصيص مبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ». 

 60 مليون دولار مساعدات
وأضاف غريفيث أن المساعدات الجديدة ترفع إجمالي مخصصات الصندوق للسودان هذا العام إلى 60 مليون دولار. وتابع: «يحتاج المدنيون الآن إلى المساعدة المنقذة للحياة، ويحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصول والتمويل لتسليمها».

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وقدرت لجنة أممية مشتركة في بيان في منتصف أغسطس الجاري، وجود أكثر من 6 ملايين شخص في السودان على شفا المجاعة وأكثر من 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات.

اشتداد وتيرة المعارك
ميدانيا، اشتدت وتيرة المعارك في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث قُتل 39 شخصا على الأقل جراء قصف طال منازل، بحسب ما أفاد شهود،  وقالت المصادر «أدى سقوط قذائف على منازل مدنيين في حي السكة الحديد بنيالا إلى مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.. وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها».

ووصف الناشط الحقوقي السوداني أحمد قوجا عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقا) ما حدث في نيالا بأنه «مجزرة.. راح ضحيتها 39 طفلا وامرأة ورجلا في لحظات قليلة».

ونيالا من أكثر المدن التي تتركز فيها المعارك في إقليم دارفور في غرب البلاد حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.  والأسبوع الماضي، أعلن الجيش السوداني مقتل قائد فرقة المشاة بنيالا. وذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن المعارك في نيالا خلّفت منذ 11 أغسطس «60 قتيلاً و250 جريحا و50 ألف نازح».

 مقتل نحو خمسة آلاف شخص
وأسفرت الحرب منذ اندلاعها عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أكبر لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، وليس في الإمكان التنقّل ومعاينة الوضع على الأرض. ويتعذّر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر، أُجبر أكثر من 4 ملايين و600 ألف شخص على الفرار، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.

البرهان يلتقي السيسي
وفي سياق متصل، وصل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الثلاثاء مطار مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر حيث استقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في زيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر.

وأفاد بيان صدر عن المجلس السيادي السوداني أن البرهان «وصل مطار العلمين الدولي» وكان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال البرهان في تصريحات لقناة «القاهرة» الإخبارية المصرية «قصدنا (من الزيارة) أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة، واطلاعها على تطورات الموقف». وأضاف «نحن حريصون على أن نضع حدا لهذه الحرب ونسعى لإقامة فترة انتقالية يستطيع بعدها الشعب أن يؤسس دولة من خلال انتخابات حرة نزيهة».

استعراض ملف الجالية السودانية 
وأشار البرهان إلى استعراض ملف الجالية السودانية الكبيرة في مصر خلال الاجتماع مع السيسي، خصوصا بعد أن انضم إليها عدد كبير من الوافدين منذ اندلاع الحرب. ودخل مصر منذ بدء الحرب في السودان، بحسب إحصاءات الحكومة المصرية والأمم المتحدة، نحو 290 ألف شخص. 

ومنذ يونيو الماضي، أعلنت السلطات المصرية استحداث إجراءات جديدة تلزم بموجبها كل السودانيين الراغبين في دخول أراضيها، بالحصول على تأشيرة دخول مسبقة، معللّة ذلك بمواجهة أنشطة «غير قانونية» شملت عمليات تزوير.   

 

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