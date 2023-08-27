نواب أميركيون يزورون منطقة خاضعة للمعارضة في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قام ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأميركي بزيارة نادرة، الأحد، إلى منطقة في شمال سورية تسيطر عليها فصائل معارضة موالية لتركيا.

زار جو ويلسون وفيكتوريا سبارتز ودين فيليبس أحد مستشفيات مدينة اعزاز (محافظة حلب) آتين من تركيا عبر معبر باب السلامة الحدودي، حيث جرى استقبالهم بلافتة كُتب عليها «مرحبا بكم في سورية الحرة»، محاطة بأعلام الثورة السورية، بحسب «فرانس برس».

وقال مسؤول العلاقات العامة في الحكومة الموقتة المدعومة من تركيا ياسر الحجي إن «الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الواقع في المناطق المحررة». والتقى النواب أيتاما جراء الحرب التي أودت منذ العام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص، قبل اختصار الزيارة لأسباب أمنية.

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وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. كما توجد أيضًا فصائل معارضة أخرى أقل نفوذًا، تدعمها تركيا بدرجات متفاوتة.

تجنب زيارة جنديرس

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إلى أنه «لتجنب إثارة جدل في الولايات المتحدة، لم يتوجهوا إلى جنديرس، في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام».

ورغم إعلان فكّ ارتباطها بالقاعدة، لا تزال واشنطن تصنف الهيئة على أنها تنظيم «إرهابي». وأضاف عبدالرحمن أن «أعضاء الكونغرس أرادوا تقييم عمل الحكومة الموقتة، من أجل دراسة إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية عبر باب السلامة بدلًا من باب الهوى» الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام.

التطبيع مع الأسد تعامل مع الموت نفسه

وقال النائب جو ويلسون الجمعة على موقع «إكس» (تويتر سابقا) إن «أولئك الذين يسعون للتطبيع وعقد الصفقات مع الرئيس السوري بشار الأسد يتعاملون مع الموت نفسه».

وبموجب آلية الأمم المتحدة التي أنشئت العام 2014، يشكل باب الهوى البوابة الوحيدة لدخول المساعدات الى شمال غرب سورية من تركيا، من دون إذن الحكومة السوريّة.

وفي 11 يوليو، لم تُمدد هذه الآلية التي ندّدت بها دمشق باعتبارها انتهاكا لسيادتها، قبل أن تعلن الأمم المتحدة مطلع أغسطس عن اتفاق مع النظام السوري يتيح إيصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى.